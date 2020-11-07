У пари з Мічигану з 14 синами народилася донька

Майже три десятиліття у пари з Мічигану Катері та Джей Швандт народжувалися лише сини. У подружжя вперше народилася дочка. Катері Швандт народила 5 листопада Меггі Джейн. Новонароджена важить 3,5 кг і абсолютно здорова. Батько дівчинки сказав, що вони з дружиною дуже раді народженню донечки.

— Цей рік запам’ятався з багатьох причин, але Меггі — найбільший подарунок, який ми не могли собі уявити, — сказав він після народження дочки в лікарні в Гранд-Рапідс.

Швандти вже багато років висвітлюються в місцевих і національних новинах. У пари є програма прямих трансляцій під назвою 14 Outdoorsmen (у перекладі outdoorsmen – туристи), назву якої, можливо, тепер потрібно буде змінити.

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Старший син пари 28-річний Тайлер Швандт сказав, що його батьки вже й не сподівалися на народження дочки.

– Я навіть не знаю, чи є у моєї мами якийсь рожевий одяг, — сказав він.

Швандти почали зустрічатися ще бувши першокурсниками середньої школи. Вони одружилися в 1993 році до того, як вступили до Державного університету Ферріса. До закінчення навчання у пари було троє синів.

Обидва отримали наукові ступені, хоча їхня сім’я ставала більше. Катері має ступінь магістра соціальної роботи в Державному університеті Гранд-Веллі. Джей — юрист і власник геодезичної компанії, має юридичний ступінь в школі Томаса М. Кулі Університету Західного Мічигану.

Друга дитина у сім’ї Тарабарової

23 вересня Світлана Тарабарова вдруге стала матір’ю – у співачки народилася донька. Також вона повідомила, що останній її трек під назвою Сонечко стане оберегом для дитини. Зірка готувала кліп до пісні усі дев’ять місяців вагітності.

Джерело: The Guardian