У Шотландії заборонили фізичне покарання дітей

Шотландія стала першою частиною Великої Британії, в якій заборонено бити дітей до 16 років. Батькам та опікунам раніше дозволялося застосовувати фізичну силу для покарання своїх дітей, якщо це вважалося «розумним покаранням».

Новий закон означає, що захист від так званого виправданого нападу більше не доступний. Постанова має надати дітям такий самий захист від побоїв, як і дорослим.

У законі використовується таке ж визначення, яке іноді називають тілесним покаранням, що використовується Комітетом ООН з прав дитини.

Шотландія забороняє удари, такі як шльопання рукою або предметами, а також стусани, тряски, подряпини, щипки, укуси, сіпання за волосся або вуха. Не можна примушувати дітей сидіти або стояти в незручних положеннях. Заборонено залишати опіки.

У 1979 році Швеція була першою країною у світі, яка заборонила тілесні покарання в сім’ї. Зараз Шотландія стала 58-ю країною, яка заборонила фізичне насильство на законодавчому рівні.

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Дитячий благодійний фонд NSPCC заявив, що заборона Шотландії була кроком здорового глузду.

— Цей закон чітко встановлює, що фізичне покарання більше не повинно бути частиною дитинства в Шотландії. Це важливий крок на шляху до того, щоб зробити Шотландію країною, де права дітей дійсно визнаються, шануються і реалізуються, — сказала Джоанна Барретт з благодійної організації.

У Шотландії жінок безкоштовно забезпечуватимуть засобами особистої гігієни

Парламент Шотландії підтримав законопроект щодо забезпечення всіх жінок засобами особистої гігієни. Шотландія стала першою країною, яка ухвалила таке рішення.

Законопроект передбачає, що тампони і прокладки повинні бути доступні безкоштовно в певних місцях, наприклад, в молодіжних клубах або аптеках. На це щорічно виділятиметься понад $31 млн.

Джерело: BBC