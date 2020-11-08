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Факти / Світ

Байден заявив про запуск нового плану у боротьбі з Covid-19

Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден, який оголосив себе переможцем на виборах, заявив про запуск в січні 2021 року нового плану для боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив в штаті Делавер, звертаючись до громадян США.

– Наша робота почнеться з того, щоб взяти під контроль Covid-19, – сказав він Байден.

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Представник Демократичної партії анонсував запуск у січні 2021 року нового плану для боротьби з коронавірусом.

– У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками по перехідному періоду, щоб допомогти підготувати проект програми дій на основі плану Байдена і Харріс з Covid-19. Він набуде чинності 20 січня 2021 року – заявив Байден.

Вибори в США

У суботу, 7 листопада, низка провідних американських ЗМІ оголосила, що, згідно з їхніми прогнозами, Байден набирає достатньо голосів для перемоги.

Сам Байден в Twitter погодився з цією оцінкою і пообіцяв бути президентів всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.

Чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах в судах.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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