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Факти / Світ

Черговий антирекорд США та ріст смертності у Франції: коронавірус у світі 8 листопада

Станом на ранок 8 листопада у світі зареєстрували 50 263 958 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 256 358 пацієнтів, 35 550 153 осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 20 місце – між Бельгією та Індонезією.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

На тлі президентських виборів у США третій день поспіль фіксують антирекорд: понад 126 тис. випадків коронавірусу за добу.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 10,182,818;
  • Індія – 8,507,754;
  • Бразилія – 5,653,561;
  • Росія – 1,753,836;
  • Франція – 1,748,705.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

  • США – 243,257;
  • Бразилія – 162,286;
  • Індія – 126,162;
  • Мексика – 94,808;
  • Велика Британія – 48,888.

Коронавірус у Китаї

Починаючи з літа, Китай стрімко віддалявся від решти світових країн у рейтингу поширеності коронавірусу.

Бували тижні, коли на території КНР не фіксували жодного випадку Covid-19. Тоді влада країни запевнила громадян, що усі майбутні спалахи небезпечної інфекції будуть стосуватися насамперед туристів та новоприбулих громадян з-за кордону.

Так, станом на 8 листопада Китай перебуває на 59 місці у світовому Covid-рейтингу.

За минулу добу було виявлено 28 нових випадків, загальна кількість становить 86 212.

У зв’язку з цим КНР офіційно заборонив прибуття іноземців з Франції та цілої низки інших країн.

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