Листи королю: проти демонстрантів у Таїланді застосували водомети

Поліція з охорони громадського порядку в Таїланді обстріляла з водометів демонстрантів, які виступають за демократію, коли вони намагалися в неділю підійти до Великого палацу у Бангкоці, щоб передати листи, що закликають до реформи могутньої монархії країни.

Після обстрілу водою протестувальники не залишили територію. Демонстранти, які були в захисних окулярах і касках, зняли колючий дріт, який поліція використовувала, щоб блокувати доступ до палацу.

Вони несли “поштові ящики”, зроблені зі старих сміттєвих баків, які були заповнені посланнями, що закликають до реформи.

Раніше в неділю відомі продемократичні діячі закликали короля розпочати діалог з протестувальниками.

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Місяці протестів у Таїланді

В останні місяці в Таїланді відбулися демонстрації, очолювані молодими людьми, які ризикнули отримати тривалі тюремні терміни, щоб закликати до обмеження влади і багатства королівської сім’ї, а також до відставки прем’єр-міністра Прают Чан-Оча.

Не дивно, що поведінка монархів у країні обурює народ. Наприклад, після початку пандемії король Таїланду Рама Х відправився проходити самоізоляцію в люксовий готель в Альпах, взявши з собою 20 наложниць і прислугу.