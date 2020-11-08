У неділю біля будівлі ЦВК Грузії в Тбілісі розпочалася масова акція протесту з боку грузинської опозиції та її прихильників, учасники якої відмовилися визнати результати недавніх парламентських виборів і зажадали проведення нових.

Коли протестувальники наблизилися до будівлі ЦВК, у них із правоохоронцями сталася словесна перепалка.

Силовики застосували проти демонстрантів водомети, повідомили грузинські ЗМІ.

У МВС Грузії пояснили, що правоохоронці застосували спецзасоби, бо прихильники опозиції нібито спробували взяти штурмом будівлю ЦВК.

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Через що протести

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, в результаті яких перемогла правляча партія Грузинська мрія.

Ще вісьмом опозиційним партіям вдалося подолати одновідсотковий бар’єр, що дало їм право пройти в законодавчий орган.

Після оголошення результатів опозиція країни організувала акції протесту. Політики заявляють про масові порушення і фальсифікації результатів.

Усі опозиційні партії, що пройшли до парламенту десятого скликання, відмовляються від своїх мандатів і вимагають проведення нового голосування.

Опозиціонери заявили, що не припинять протести, поки представники Грузинської мрії не розпочнуть із ними переговори.

Джерело: Новини-Грузія