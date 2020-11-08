Меланія Трамп: ЗМІ прогнозують розлучення з Дональдом Трампом

Перша леді США Меланія Трамп утримується від публічних заяв щодо попередніх результатів виборів в США 2020.

Востаннє Меланія Трамп спілкувалася з пресою під час голосування у Флориді.

Зараз перша леді перебуває у Білому домі.

Колишні працівники Білого дому припускають, що після поразки Трампа на виборах у США Меланія Трамп наважиться на розлучення з чоловіком.

– У них були окремі спальні у Білому домі. Також існує шлюбний договір, – повідомила Стефані Волкофф для журналістів Daily Mail.

Ще одна екс-помічниця першої леді розповіла Daily Mail, що 15-річний шлюб між Меланією та Дональдом “закінчився”.

– Зараз Меланія рахує хвилини, надіючись, що Трамп втратить свою посаду, і вона зможе подати на розлучення, – додала Омароза Ньюман.

До слова, у розпал передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році таблоїд Daily Mail вже публікував суперечливу інформацію про те, що Меланія Трамп нібито працювала в ескорті у 1990-х роках.

Майбутня перша леді подала судовий позов і успішно виграла його, а журналісти видання відмовилися від своїх слів та офіційно вибачилися перед Меланією.

Меланія Трамп: мрії про Білий дім та шлюб з президентом

Починаючи з 1988 року, Дональд Трамп часто заявляв про амбіції балотуватися в президенти Сполучених Штатів.

В одному зі своїх інтерв’ю у 1999 році Меланія Трамп поділилася, що мріяла б стати першою леді США.

– Надіюся, одного разу я змогла б стати наступною Джекі Кеннеді.

Після інавгурації Дональда Трампа Меланія часто з’являлася в сукнях та костюмах, що нагадували стиль дружини республіканця Джона Кеннеді.

У 2020 році Меланія Трамп провела реновацію відомого Рожевого саду Джекі Кеннеді на території Білого дому. Зараз він є одним із найголовніших майданчиків, де проводяться публічні заходи президента США.

Меланія Трамп стала третьою дружиною Дональда Трампа: вона молодша за чоловіка на 24 роки.

За час президентства журналісти десятки разів фіксували дивну поведінку подружжя, зокрема, це відмова триматися за руки та прибуття на офіційні заходи у різних автомобілях.

Нещодавно світ побачила книга Всередині Білого дому Трампа: реальна історія його президентства, автором якої став один з радників Даг Від.

Так, історик згадує події, коли Меланія Трамп захотіла приєднатися до команди чоловіка під час відрядження у зону бойових дій на Близькому Сході.

– Це була Різдвяна ніч. Меланія сказала прямо: Якщо мій чоловік у небезпеці, я буду поруч. І тоді секретна служба дозволила їй долучитися до поїздки.

До офіційного оголошення результатів президентських виборів Меланія Трамп залишається першою леді Сполучених Штатів.