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Факти / Світ

Що відомо про Джилл Байден – майбутню першу леді США

У суботу, 7 листопада, американські ЗМІ оголосили, що Джо Байден набирає достатню кількість голосів, аби перемогти на виборах США та стати 46-тим президентом.

Представник від демократів виступив з промовою для громадян США та пообіцяв бути президентів всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.

На з’їзді Демократичної партії зі вступною промовою виступила Джилл Байден – дружина ймовірного нового президента.

Джилл Байден – що відомо про майбутню першу леді США

Після завершення промови до неї приєднався сам Байден, який розповів, чому його дружина буде чудовою першою леді.

Що відомо про Джилл Байден

Джилл Джейкобс народилася у червні 1951 року в Нью-Джерсі. Вона була найстаршою з п’яти сестер і провела дитинство у Віллоу-Гров у передмісті Філадельфії.

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До заміжжя з Байденом вже встигла вийти заміж – за колишнього американського футболіста Білла Стівенса.

Байден теж був раніше одружений, але у 1972 році його дружина та однорічна донька загинули в автокатастрофі.

Майбутнє подружжя познайомилось через три роки.

Джилл Байден – що відомо про майбутню першу леді США

Джилл Байден має ступінь бакалавра та дві ступені магістра (мистецтв англійської мови), а докторський здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році.

До переїзду у Вашингтон вона викладала у коледжі в Делавері, у державній середній школі та психіатричній лікарні для підлітків.

З 2009 до 2017 року Байден носила титул другої леді країни, коли її чоловік був віце-президентом США.

У цей період вона займалася просуванням громадських коледжів, захистом сімей військових та поширенням інформації про профілактику раку молочної залози.

Джилл Байден разом з першою леді Мішель Обамою розпочала ініціативу Об’єднаймо зусилля, яка допомагала ветеранам війни та їхнім сім’ям отримати доступ до освітніх програм та працевлаштування.

Факти ICTV уважно слідкують за результатами виборів в США і ведуть текстову трансляцію.

Фото: Getty Images

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