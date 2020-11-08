Джилл Байден – що відомо про майбутню першу леді США

У суботу, 7 листопада, американські ЗМІ оголосили, що Джо Байден набирає достатню кількість голосів, аби перемогти на виборах США та стати 46-тим президентом.
Представник від демократів виступив з промовою для громадян США та пообіцяв бути президентів всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.
На з’їзді Демократичної партії зі вступною промовою виступила Джилл Байден – дружина ймовірного нового президента.
Після завершення промови до неї приєднався сам Байден, який розповів, чому його дружина буде чудовою першою леді.
Що відомо про Джилл Байден
Джилл Джейкобс народилася у червні 1951 року в Нью-Джерсі. Вона була найстаршою з п’яти сестер і провела дитинство у Віллоу-Гров у передмісті Філадельфії.Читайте: Як світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах у США Третя спроба і перша жінка: чому Байден обрав Харріс кандидатом у віце-президенти Імміграція та трансгендери в армії США: Байден планує скасувати низку указів Трампа
До заміжжя з Байденом вже встигла вийти заміж – за колишнього американського футболіста Білла Стівенса.
Байден теж був раніше одружений, але у 1972 році його дружина та однорічна донька загинули в автокатастрофі.
Майбутнє подружжя познайомилось через три роки.
Джилл Байден має ступінь бакалавра та дві ступені магістра (мистецтв англійської мови), а докторський здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році.
До переїзду у Вашингтон вона викладала у коледжі в Делавері, у державній середній школі та психіатричній лікарні для підлітків.
З 2009 до 2017 року Байден носила титул другої леді країни, коли її чоловік був віце-президентом США.
У цей період вона займалася просуванням громадських коледжів, захистом сімей військових та поширенням інформації про профілактику раку молочної залози.
Джилл Байден разом з першою леді Мішель Обамою розпочала ініціативу Об’єднаймо зусилля, яка допомагала ветеранам війни та їхнім сім’ям отримати доступ до освітніх програм та працевлаштування.
Факти ICTV уважно слідкують за результатами виборів в США і ведуть текстову трансляцію.