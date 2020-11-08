Джилл Байден – що відомо про майбутню першу леді США

У суботу, 7 листопада, американські ЗМІ оголосили, що Джо Байден набирає достатню кількість голосів, аби перемогти на виборах США та стати 46-тим президентом.

Представник від демократів виступив з промовою для громадян США та пообіцяв бути президентів всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.

На з’їзді Демократичної партії зі вступною промовою виступила Джилл Байден – дружина ймовірного нового президента.

Після завершення промови до неї приєднався сам Байден, який розповів, чому його дружина буде чудовою першою леді.

Що відомо про Джилл Байден

Джилл Джейкобс народилася у червні 1951 року в Нью-Джерсі. Вона була найстаршою з п’яти сестер і провела дитинство у Віллоу-Гров у передмісті Філадельфії.

До заміжжя з Байденом вже встигла вийти заміж – за колишнього американського футболіста Білла Стівенса.

Байден теж був раніше одружений, але у 1972 році його дружина та однорічна донька загинули в автокатастрофі.

Майбутнє подружжя познайомилось через три роки.

Джилл Байден має ступінь бакалавра та дві ступені магістра (мистецтв англійської мови), а докторський здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році.

До переїзду у Вашингтон вона викладала у коледжі в Делавері, у державній середній школі та психіатричній лікарні для підлітків.

З 2009 до 2017 року Байден носила титул другої леді країни, коли її чоловік був віце-президентом США.

У цей період вона займалася просуванням громадських коледжів, захистом сімей військових та поширенням інформації про профілактику раку молочної залози.

Джилл Байден разом з першою леді Мішель Обамою розпочала ініціативу Об’єднаймо зусилля, яка допомагала ветеранам війни та їхнім сім’ям отримати доступ до освітніх програм та працевлаштування.

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