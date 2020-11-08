Станом на ранок 8 листопада у світі зареєстрували 50 263 958 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 256 358 пацієнтів, 35 550 153 особи одужали.

Джо Байден, який оголосив себе переможцем на виборах президента США, вже заявив про запуск в січні 2021 року нового плану для боротьби з коронавірусом.

Португалія, у своє чергу, з 9 листопада вводить комендантську годину. Вона діятиме з 23.00 до 05.00.

Нещодавно Верховна Рада запровадила штрафи за відсутність маски у громадських місцях.

Міністр юстицій Денис Малюська пояснив, що українців не штрафуватимуть за перебування без маски на вулиці. Крім того, штрафи не накладатимуть на неповнолітніх.

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У чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті вже 60,5% таких ліжок.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях. У Києві зайняті 55,7% ліжок.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 8 листопада коронавірус в Україні зафіксували у 460 331 людини, за добу кількість інфікованих зросла ще на 9 397 осіб.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області, Києві, на Запоріжжі та Київщині.