9 листопада у світі зареєстровано 56 862 випадків Covid-19, загальна цифра становить 50 327 258. За добу померло 1 292 людини, загалом 1 255 490.
Одужало 32 972 156 хворих, за добу 82 355 осіб.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 9 962 900;
- Індія – 8 507 754;
- Бразилія – 5 664 115;
- Франція – 1 835 187;
- Росія – 1 760 420.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 237 567;
- Бразилія – 162 397;
- Індія – 126 162;
- Мексика – 95 027;
- Велика Британія – 49 134.
Режим НС у Латвії
З 9 листопада по 6 грудня Латвія запроваджує режим надзвичайного стану що тягне за собою багато заборон.
У цей час будуть заборонені всі публічні заходи, крім тих, що відбуваються на вулиці, мітингів, пікетів. Не більше 10 осіб зможуть збиратись і на приватних зустрічах, за виключенням похорон. Будуть заборонені всі спортивні заходи, зокрема змагання, за винятком національних та міжнародних.
Порушення умов карантину карається штрафом до €2 тис. для фізичних осіб, та до €5 тис. – для юросіб.
Коронавірус 8 листопада
8 листопада у світі зареєстрували 50 263 958 випадків коронавірусу. У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 20 місце
8 листопада у Китаї було виявлено 28 нових випадків, загальна кількість становить 86 212.
У зв’язку з цим КНР офіційно заборонив прибуття іноземців з Франції та цілої низки інших країн.
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