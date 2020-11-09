9 листопада у світі зареєстровано 56 862 випадків Covid-19, загальна цифра становить 50 327 258. За добу померло 1 292 людини, загалом 1 255 490.

Одужало 32 972 156 хворих, за добу 82 355 осіб.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 9 962 900;

Індія – 8 507 754;

Бразилія – 5 664 115;

Франція – 1 835 187;

Росія – 1 760 420.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 237 567;

Бразилія – 162 397;

Індія – 126 162;

Мексика – 95 027;

Велика Британія – 49 134.

Режим НС у Латвії

З 9 листопада по 6 грудня Латвія запроваджує режим надзвичайного стану що тягне за собою багато заборон.

У цей час будуть заборонені всі публічні заходи, крім тих, що відбуваються на вулиці, мітингів, пікетів. Не більше 10 осіб зможуть збиратись і на приватних зустрічах, за виключенням похорон. Будуть заборонені всі спортивні заходи, зокрема змагання, за винятком національних та міжнародних.

Порушення умов карантину карається штрафом до €2 тис. для фізичних осіб, та до €5 тис. – для юросіб.