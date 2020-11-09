Байден створив наукову раду для боротьби з коронавірусом

Джозеф Байден, який напередодні став новим президентом Сполучених Штатів Америки, cтворив наукову раду для боротьби з коронавірусом.

Вона буде дорадчим ораганом для нової влади та даватиме рекомендації, як діяти в умовах пандемії. Сьогодні президент провів з членами новоствореної ради онлайн-брифінг.

До неї увійшов екс-комісар з питань харчових продуктів та медичних засобів Девід Кесслер, колишній генеральний хірург Вівек Мурті та доцент Єльського університету Марселла Нунез-Сміт.

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У США хочуть запровадити обов’язкове носіння масок

Джо Байден має намір запровадити обо’язковий масковий режим у всіх штатах Америки. Таке нововедення може стати чинним після його інавгурації.

Байден очікує на підтримку губернаторів, адже згідно з законодавством, кожен штат може самостійно вирішувати свою долю.