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Байден створив наукову раду для боротьби з коронавірусом

Джозеф Байден, який напередодні став новим президентом Сполучених Штатів Америки, cтворив наукову раду для боротьби з коронавірусом.

Вона буде дорадчим ораганом для нової влади та даватиме рекомендації, як діяти в умовах пандемії. Сьогодні президент провів з членами новоствореної ради онлайн-брифінг.

До неї увійшов екс-комісар з питань харчових продуктів та медичних засобів Девід Кесслер, колишній генеральний хірург Вівек Мурті та доцент Єльського університету Марселла Нунез-Сміт.

Читайте: Байден заявив про запуск нового плану у боротьбі з Covid-19

У США хочуть запровадити обов’язкове носіння масок

Джо Байден має намір запровадити обо’язковий масковий режим у всіх штатах Америки. Таке нововедення може стати чинним після його інавгурації.

Байден очікує на підтримку губернаторів, адже згідно з законодавством, кожен штат може самостійно вирішувати свою долю.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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