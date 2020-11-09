Бої поблизу міста Шуша у Нагірному Карабаху тривають.

Попри заяви Азербайджану про взяття міста – бій триває, написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Ворог поніс важкі втрати у силі та відступив. А сили Вірменії зайняли більш вигідні позиції. У МО заявили, що знищили ворожий танк, чотири авто та вісім БПЛА.

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– Бої поблизу Шуші тривають. Підрозділи Армії оборони Арцаху виконують поставлені перед ними завдання, позбавляючи противника ініціативності, – зазначив Степанян.

#ՊԲ Նոյեմբերի 8-ին և լույս 9-ի գիշերը ՊԲ ստորաբաժանումները պաշտպանողական մարտեր են վարել ճակատային գծի հարավ-արևելյան,… Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 8 листопада 2020 р.

Взяття Шуші

Азербайджан заявив про те, що в ході боїв в Нагірному Карабаху відновив контроль над містом Шуша.

Збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку, що веде до столиці невизнаної республіки Степанкерта.

Джерело: Шушан Степанян