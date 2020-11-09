Бої поблизу міста Шуша у Нагірному Карабаху тривають.
Попри заяви Азербайджану про взяття міста – бій триває, написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
Ворог поніс важкі втрати у силі та відступив. А сили Вірменії зайняли більш вигідні позиції. У МО заявили, що знищили ворожий танк, чотири авто та вісім БПЛА.
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– Бої поблизу Шуші тривають. Підрозділи Армії оборони Арцаху виконують поставлені перед ними завдання, позбавляючи противника ініціативності, – зазначив Степанян.
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Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 8 листопада 2020 р.
Взяття Шуші
Азербайджан заявив про те, що в ході боїв в Нагірному Карабаху відновив контроль над містом Шуша.
Збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку, що веде до столиці невизнаної республіки Степанкерта.
Джерело: Шушан Степанян