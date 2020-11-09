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Факти / Світ

Дефіцит вітаміну D впливає на перебіг Covid-19 – британські науковці

Дефіцит вітаміну D може сприяти розвитку важчої форми коронавірусу.

До таких висновків дійшли британські науковці, вивчивши перебіг хвороби у пацієнтів, які проживають у зонах, де є проблеми з сезонною нестачею вітаміну.

Перебіг захворювання пов’язаний з широтою, у якій проживає людина. У північних регіонах фіксуються трагічніші випадки коронавірусу.

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– Вітамін D необхідний імунній системі. Коли його рівень високий, захисні властивості організму людини сильніші, – заявив керівник незалежної дослідницької групи Гаррет Девіс.

Важливість вітаміну D

У жовтні українські науковці заявили, що наявність достатньої кількості вітаміну D в організмі людини знижує ризик захворювання на коронавірус.

Про це повідомив директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко.

Детальніше про важливість і властивості вітаміну D читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Express

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