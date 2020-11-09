Дефіцит вітаміну D може сприяти розвитку важчої форми коронавірусу.
До таких висновків дійшли британські науковці, вивчивши перебіг хвороби у пацієнтів, які проживають у зонах, де є проблеми з сезонною нестачею вітаміну.
Перебіг захворювання пов’язаний з широтою, у якій проживає людина. У північних регіонах фіксуються трагічніші випадки коронавірусу.
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– Вітамін D необхідний імунній системі. Коли його рівень високий, захисні властивості організму людини сильніші, – заявив керівник незалежної дослідницької групи Гаррет Девіс.
Важливість вітаміну D
У жовтні українські науковці заявили, що наявність достатньої кількості вітаміну D в організмі людини знижує ризик захворювання на коронавірус.
Про це повідомив директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко.
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Джерело: Express