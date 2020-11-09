Латвія запроваджує режим НС через коронавірус

Латвія ввела режим надзвичайного стану з 9 листопада по 6 грудня. Так уряд хоче пригальмувати поширення коронавірусу країною.

Під забороною виявляються всі заходи за участю понад 10 осіб, окрім похоронів, мітингів і пікетів на вулиці.

Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, окрім міжнародних матчів. Магазини працюватимуть до 22.00.

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Режим триватиме як мінімум до 6 грудня. Але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

За порушення карантинних обмежень громадян передбачений штраф – €2 тис. з людини, або €5 тис. для підприємства, яке порушує карантинні обмеження.

Станом на 9 листопада, коронавірусом у Латвії заразилися 7 476 людей, понад 100 померло.

Карантин у Європі

Румунія запроваджує загальнонаціональну комендантську годину і закриває всі школи на 30 днів з 9 листопада.

Також почало діяти посилення карантину у Польщі. Театри, кіно, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі прийматимуть тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

Джерело: Вns