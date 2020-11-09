Вікторія Спартц, яку обрали до Палати представників Конгресу США, заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням.

Вона зазначила, що саме іммігрантами були створені Сполучені Штати Америки, які і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.

Я пишаюсь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму у Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США, – прокоментувала Вікторія Спартц.

Окрім того, вона додала, що її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

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За її словами, вона з нетерпінням чекає, коли зможе зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи та надії для усіх країн світу, а також щодо популяризації вільного ринку та верховенства права у країнах, що потерпають від корупції та утисків.

Вікторія Спартц народилася у місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році набула американського громадянства. У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

Вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіст.

У США отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани. Викладала у бізнес-школі Келлі цього ж університету.

3 листопада на загальних виборах американці обрали президента і віце-президента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій, до списку яких і увійшла Вікторія Спартц.