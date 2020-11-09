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Пишаюсь, що я іммігрантка з українським корінням: Вікторія Спартц про обрання до Конгресу США

Вікторія Спартц, яку обрали до Палати представників Конгресу США, заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням.

Вона зазначила, що саме іммігрантами були створені Сполучені Штати Америки, які і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.

Я пишаюсь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму у Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США, – прокоментувала Вікторія Спартц.

Окрім того, вона додала, що її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

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За її словами, вона з нетерпінням чекає, коли зможе зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи та надії для усіх країн світу, а також щодо популяризації вільного ринку та верховенства права у країнах, що потерпають від корупції та утисків.

Вікторія Спартц народилася у місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році набула американського громадянства. У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

Вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіст.

У США отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани. Викладала у бізнес-школі Келлі цього ж університету.

3 листопада на загальних виборах американці обрали президента і віце-президента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій, до списку яких і увійшла Вікторія Спартц.

Джерело: Радіо Свобода

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