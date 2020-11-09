Японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK використала штучний інтелект та знайшла більше 100 симптомів коронавірусу.

Компанія проаналізувала близько 200 тис. статтей про коронавірус, які написані англійською мовою у всьому світі. За результатами аналізу штучного інтелекту, в опублікованих матеріалах говориться про близько 116 симптомів COVID-19.

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NHK з’ясували, що багато симптомів пов’язані з мозком та нервовою системою. Наприклад, запаморочення, галюцинації та навіть втрата пам’яті. Таких симптомів нарахували близько 30.

Також до ознак коронавірусу увійшли: сухість очей, кропив’янка та втрата смаку.

Британські вчені проаналізували знімки мозку пацієнтів, які перенесли ускладнення від вірусу. Вони виявили запалення стовбурової частини мозку, яка відповідає за здорове функціонування дихання та сну.

Легка форма коронавірусу має сім груп симптомів – вчені

Вчені з Університета Відня з’ясували, які симптоми викликає коронавірус, аби вчасно його діагностувати. Їм вдалося поділити симптоми на сім різних груп.

Науковці виявили, що смак і запах втрачають люди з молодою імунною системою. Молодість імунної системи залежить від кількості імунних клітин, а не від віку людини.

Джерело: NHK

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