Марк Еспер звільнений з посади глави Пентагону. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони призначено директора Національного контртерористичного центру США Крістофера Міллера.

Про це повідомив у Twitter президент США Дональд Трамп.

– Кріс зробить велику роботу! Марк Еспер звільнений. Я хотів би подякувати йому за службу, – написав він.

За даними ЗМІ, у Еспера і Трампа були розбіжності щодо використання військових для придушення протестів у США влітку 2020 року.

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Еспер очолював Пентагон з 23 липня 2019 року.

Його наступник Крістофер Міллер з 10 серпня 2020 року обіймає посаду директора Національного контртерористичного центру США.

Тим часом консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.