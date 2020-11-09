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Факти / Світ / Росія

У Росії солдат відкрив вогонь по товаришах по службі, є загиблі

У РФ солдат-строковик напав на людей на військовому аеродромі Балтімор у Радянському районі Воронежа.

Зловмисник був озброєний сокирою, а потім заволодів зброєю і відкрив стрілянину, повідомляє місцеве видання Моє! Online.

За попередніми даними, загинули три людини, ще одна отримала поранення.

Нападник втік з місця злочину. Зараз ведуться його пошуки.

Нападник – 20-річний Антон Макаров. При собі у нього є пістолет і два магазини з патронами, стверджує видання Baza.

Джерело: Моє! Online, Baza

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