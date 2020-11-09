Причиною нападу у військовій частині у Росії став конфлікт рядового з офіцером, який прийшов на перевірку посту.

Солдат був у наряді, коли у нього виник конфлікт з офіцером, пише ТАСС.

Спершу він зарубав офіцера сокирою та забрав його табельний пістолет. Після чого розстріляв колег, двоє з яких загинули, один поранений.

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За даними російських ЗМІ, зловмисник заблокований у одному з приміщень аеродрому.

Солдат раніше вчився в інституті МВС, але пішов звідти за власним бажанням, після чого відправився служити в армію.

Вбивство офіцерів у РФ

9 листопада стало відомо, що у Росії солдат-строковик вбив трьох людей на військовому аеродромі Балтімор в Радянському районі Воронежа.

Нападник – 20-річний Антон Макаров. При собі у нього є пістолет і два магазини з патронами.

Джерело: ТАСС, Интерфакс-Россия