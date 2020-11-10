Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що ситуація в країні через зростання кількості хворих на коронавірус залишається важкою.

– Для боротьби з пандемією необхідні сміливі дії. На нас чекає дуже темна зима. Не важливо, яку партію ви підтримуєте і за кого голосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску, – сказав демократ.

Цю заяву Байден зробив після першої зустрічі з учасниками експертної ради, які допомагатимуть перехідної адміністрації готувати новий національний план з протидії коронавірусу.

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Також Джо Байден зазначив, що коли з’явитися нова вакцина, вона навряд чи буде широко застосовуватися в найближчі місяці.

Масковий режим

Джо Байден має намір запровадити обо’язковий масковий режим у всіх штатах Америки. Таке нововедення може стати чинним після його інавгурації.