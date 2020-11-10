Комітет Європарламенту незадоволений результатами боротьби з корупцією в Україні

Члени комітету Європейського парламенту із закордонних справ розкритикували спроби влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інституції і правоохоронні органи.

В ухваленому звіті про виконання Україною Угоди про асоціацію комітетом Європарламенту було зазначено, що в Україні досі необхідно впровадити ряд реформ, аби уникнути будь-якого відкоту назад, й особливо наголосили, що серед усіх державних інститутів судам довіряє найменша кількість українців.

Також вони висловили розчарування через брак прогресу у процесі демонтажу олігархії.

За їхніми словами, суттєві результати у боротьбі з корупцією мають вкрай важливе значення для підтримки громадянами реформ.

Читайте: Європарламент підтримав реакцію Зеленського на рішення КСУ щодо декларування

Євродепутати закликають Єврокомісію розробити якісні механізми для моніторингу втілення реформ в Україні, зокрема за чіткими показниками і принципами обумовленості.

Окрім того, комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ позитивно оцінив прогрес України у впровадженні важливих реформ, котрі просувають країну ближче до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

Зокрема, відзначається, що Україна демонструє прогрес у виконанні взятих зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію, особливо у таких галузях як сільське господарство, енергетика, банківська справа, децентралізація, цифрова економіка, довкілля та виборчі процедури.

ЄС про реформи в Україні

На початку жовтня у Верховній Раді спалахнув черговий скандал – група депутатів Європарламенту написала листа до голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, де пригрозили скасуванням безвізового режиму для окремих політиків та олігархів через недотримання обіцянки щодо боротьби з корупцією.

Віола фон Крамон пояснила, що причиною, чому депутати ЄП написали листа, стало обрання конкурсної комісії для відбору керівника САП всупереч рекомендаціям ЄС.

Джерело: Європарламент