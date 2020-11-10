Джо Байден – 46 президент США. Ім’я переможця перегонів оголосили основні телевізійні мовники Сполучених Штатів Америки. Про перемогу Байдена повідомив навіть Fox News – телеканал, який відкрито підтримує Трампа.

Але чи можна вважати перемогу Байдена остаточною? Вже за тиждень до виборів магазини навколо Білого Дому загороджували свої вітрини, готувались до сутичок та чи не вперше в історії закрили галявину біля будівлі.

Зростали продажі зброї та напруга американців. Скандали та взаємні звинувачення стали незамінними у цьогорічних виборах у США.

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3 листопада уся Америка вже остаточно зробила свій вибір. Але попереду ще були підрахунки голосів. Зазвичай, ім’я переможця президентських перегонів стає відоме вже наступного ранку. Проте через коронавірус, більшість громадян голосували поштою. Тому підрахунок затягнувся.

Хоч спочатку перемогу і отримував Дональд Трамп, але вже згодом перевага перейшла до рук Джо Байдена.

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Усі вітають його з перемогою, але не поки ще чинний господар Білого Дому, який аж ніяк не готовий залишати будівлю і починає говорити про фальсифікацію на виборах. Трамп вимагає перерахунку голосів. Проте експерти впевнені, що його намагання щось змінити будуть марними.

Сутички людей, які підтримують різних кандидатів зростають. Демонстранти нападають на правоохоронців.

А тим часом перемогу на виборах також отримала українка Вікторія Спарц, яка пройшла до нижньої палати Конгресу США та Камала Харіс, яка є віце-президентом Джо Байдена.

Ці вибори були одними з найдраматичніших в історії, але остаточну крапку все ж ще не поставили.

Ціни на нафту після перемоги Байдена

Ціни на нафту зросли на 2%, а ф’ючерси на нафту Brent перевищили $40 за барель після того, як Джо Байден, за попередньою інформацією, став президентом США.