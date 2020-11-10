Станом на 10 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 51 млн мешканців планети.
Понад 1,2 млн осіб померло від вірусу за час пандемії.
Подолали хворобу понад 36 млн пацієнтів.
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В антирейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує посідати 20 місце.
Країни, де найбільше випадків Covid-19
- США – 10 421 956;
- Індія – 8 591 075;
- Бразилія – 5 675 766;
- Франція – 1 807 479;
- Росія – 1 796 132.
Країни, де найбільше летальних випадків
- США – 244 448;
- Бразилія – 162 638;
- Індія – 127 104;
- Мексика – 95 225,
- Велика Британія – 49 238.
Країни, де найбільше тих, хто одужав
- Індія – 7 957 206;
- США – 6 552 610;
- Бразилія – 5 064 344;
- Росія – 1 335 141;
- Аргентина – 1 073 577.
Карантин у світі
Країни світу посилюють карантин. Більшість європейських країн запровадили додаткові заходи, серед них Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Болгарія, Греція, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія.
У ВООЗ сподіваються поліпшити епідситуацію у світі до березня 2021 року. За їхніми прогнозами, до цього часу з’явиться ефективна вакцина проти коронавірусу.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 9 листопада, на планеті зареєстрували понад 50 млн хворих.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн осіб.
Одужало понад 32 млн пацієнтів.