Станом на 10 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 51 млн мешканців планети.

Понад 1,2 млн осіб померло від вірусу за час пандемії.

Подолали хворобу понад 36 млн пацієнтів.

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В антирейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує посідати 20 місце.

Країни, де найбільше випадків Covid-19

США – 10 421 956;

Індія – 8 591 075;

Бразилія – ​​5 675 766;

Франція – 1 807 479;

Росія – 1 796 132.

Країни, де найбільше летальних випадків

США – 244 448;

Бразилія – ​​162 638;

Індія – 127 104;

Мексика – 95 225,

Велика Британія – 49 238.

Країни, де найбільше тих, хто одужав

Індія – 7 957 206;

США – 6 552 610;

Бразилія – ​​5 064 344;

Росія – 1 335 141;

Аргентина – 1 073 577.

Карантин у світі

Країни світу посилюють карантин. Більшість європейських країн запровадили додаткові заходи, серед них Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Болгарія, Греція, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія.

У ВООЗ сподіваються поліпшити епідситуацію у світі до березня 2021 року. За їхніми прогнозами, до цього часу з’явиться ефективна вакцина проти коронавірусу.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 9 листопада, на планеті зареєстрували понад 50 млн хворих.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн осіб.

Одужало понад 32 млн пацієнтів.