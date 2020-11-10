Коронавірус в Україні та світі продовжує активно поширюватись, а кількість хворих невпинно зростає. Станом на 10 листопада у світі вже зафіксували коронавірус у понад 51 млн мешканців планети.

Понад 1,2 млн осіб померло від вірусу за час пандемії. Подолали хворобу понад 36 млн пацієнтів.

Найбільша кількість хворих на коронавірусну інфекцію у США, Індії, Бразилії, Франції та Росії. Україна за антирейтингами посідає 20 місце за поширенням Covid-19.

Смерть добровольця

У Бразилії на фінальному етапі випробування призупинили тестувати китайську вакцину від коронавірусу через смерть одного з добровольців. Агентство охорони здоров’я Бразилії дослідження призупинило та вирішує чи варто його продовжувати.

Про причину та подробиці смерті пацієнта нічого не відомо. Компанія Sinova, яка виробляє цю вакцину, зазначила, що вакцина абсолютно безпечна для людини.

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Угорщина планує виробляти російську вакцину

В Угорщині міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив, що угорська фармацевтична компанія веде переговори з Росією щодо виробництва вакцини проти коронавірусу.

– Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів, – зазначив Сіярто.

Країна планує розпочати імпорт російської вакцини від коронавірусу у грудні, а збільшити обсяги замовлення у січні 2021 року.

Запровадження локдауну в Україні

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов підтримує запровадження жорсткого карантину в Україні через збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

– Я за те, щоб ми запроваджували жорсткі речі швидко і превентивно. У нас зараз критична ситуація. Жорсткий карантин на невеликий період з виплатами грошей для тих, хто постраждає під час його дії, врятує ситуацію, – зазначив Милованов.

Окрім того, він уточнив, що на період дії карантину влада повинна підтримати бізнес і надати допомогу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 10 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 479 197 громадян країни. За добу медики виявили 10 179 нових випадків інфікування (з них дітей – 410, медпрацівників – 445).

Померла за останню добу 191 особа, одужали – 5 514, а госпіталізовано – 1 252.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 747, Житомирській області – 646, Київській – 628, Одеській – 608 та Запорізькій – 588.

Також планують збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус до 83 тис. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ця кількість дозволить надавати допомогу хворим на інші захворювання.