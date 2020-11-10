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Факти / Світ

Смерть добровольця: у Бразилії призупилини тестування вакцини від коронавірусу

У Бразилії активно тестували китайську вакцину від коронавірусу. Але на фінальному етапі випробування призупинили через смерть одного з добровольців.

Дослідження проводило Агентство охорони здоров’я Бразилії. Воно не повідомило про причину та подробиці смерті пацієнта.

Читайте: Вакцина і самостійні тести: у ВОЗ озвучили прогноз щодо Covid-19

– Тестування вакцини Sinovac Biotech Ltd під назвою Coronavac було зупинено в Бразилії після серйозної події, – повідомило  Агентство охорони здоров’я Бразилії.

Нині дослідження призупинили, агентство вирішить чи варто його продовжувати.

Директор Інституту Бутантан Дімас Ковас заявив, що агентство одержало повідомлення про смерть одного з добровольців під час тестування вакцини Coronavac, але його смерть не пов’язана з дією речовини.

У свою чергу компанія Sinova, яка виробляє цю вакцину, зазначила, що вакцина абсолютно безпечна для людини.

Нині випробування китайської вакцини активно проводять в Індонезії та Туреччині.

Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

В Ізраїлі розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях. У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих.

Фото: Dreamstime

Джерело: Bloomberg

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