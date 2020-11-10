США посилили санкції проти режиму Асада

Сполучені штати Америки запровадили санкції проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких – депутати парламенту Сирії та спонсори режиму Асада.

– П’ять років тому, 30 жовтня 2015 року, сили Башара Асада за підтримки Ірану та Росії вбили понад 70 цивільних жителів Сирії, та ще близько 500 постраждали в результаті вибуху на ринку в місті Дума. Режим Асада продовжує марні спроби нав’язати військове вирішення сирійському конфлікту, – зазначили у відомстві США.

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Держдеп ввів санкції проти Сил національної оборони й мілітарних угруповань, пов’язаних з Іраном, які виступають на боці Асада.

Обмеження спрямовані проти військових командирів, членів парламенту, урядових структур Сирії, а також тих, хто фінансує та зміцнює режим Асада.

Ліквідація Башара Асада

Президент США Дональд Трамп підтримував ідею ліквідувати главу сирійського режиму Башара Асада. За його словами, до проведення операції все було готове.

Але Трамп запевнив, що не шкодує про те, що план не вдалося реалізувати. Адже гарантій успіху не було.