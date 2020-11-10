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Факти / Світ

У Перу президента країни відсторонили від посади

Президента Перу Мартіна Віскарру відсторонили від виконання його обов’язків.

Рішення ухвалив конгрес країни, його підтримали 105 парламентарів.

Такий крок пояснили тим, що очільник держави перебуває у стані “моральної неспроможності”.

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Обов’язки глави держави тимчасово виконуватиме спікер парламенту Меріно де Лама.

Мартіна Віскарру обрали лідером у 2018 році, до цього він був віце-президентом.

Ситуація у Перу

У Перу ситуація з коронавірусом одна з найскладніших. У країні підтвердили 923 527 випадків хвороби.

У квітні вживали заходів із заборони на вихід на вулиці чоловікам і жінкам у різні дні тижня.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом у Перу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Congreso de la República del Perú

Фото: Dreamstime

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