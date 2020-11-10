Президента Перу Мартіна Віскарру відсторонили від виконання його обов’язків.

Рішення ухвалив конгрес країни, його підтримали 105 парламентарів.

Такий крок пояснили тим, що очільник держави перебуває у стані “моральної неспроможності”.

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Обов’язки глави держави тимчасово виконуватиме спікер парламенту Меріно де Лама.

Мартіна Віскарру обрали лідером у 2018 році, до цього він був віце-президентом.

Ситуація у Перу

У Перу ситуація з коронавірусом одна з найскладніших. У країні підтвердили 923 527 випадків хвороби.

У квітні вживали заходів із заборони на вихід на вулиці чоловікам і жінкам у різні дні тижня.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом у Перу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Congreso de la República del Perú