Угорщина планує виробляти російську вакцину від коронавірусу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що угорська фармацевтична компанія веде переговори з Росією щодо виробництва вакцини проти коронавірусу.

За його словами, переговори між угорським виробником та міністерством охорони здоров’я Російської Федерації, Російським фондом прямих інвестицій були конструктивними та позитивними.

– Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів, – зазначив Сіярто.

Окрім того, він уточнив, що незабаром російська сторона надасть технічні матеріали для ухвалення рішення.

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Напередодні Сіярто розповів, що Угорщина почне імпорт російської вакцини проти коронавірусу, яка ще не пройшла необхідні випробування, для остаточного тестування у грудні. З січня 2021 року можливе збільшення обсягів замовлення.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо країна спробує купити несертифіковану в ЄС іноземну вакцину, зокрема з Росії.

Вакцина від коронавірусу

Росія поширює неправдиву інформацію щодо вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету.

Міністр закордонних справ Великої Британії вважає, що Росія навмисне запустила інформаційну кампанію проти британської вакцини.

У мережі публікують низку зображень та відео, які закликають уникати вакцини, мовляв, вона перетворює людей на мавп.