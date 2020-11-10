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Факти / Світ

Вакцина і самостійні тести: у ВОЗ озвучили прогноз щодо Covid-19

Ситуація з коронавірусом на планеті має змінитися на краще до березня 2021 року.

Таку позицію озвучив помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

На його думку, до цього часу у світі з’явиться достатня кількість засобів індивідуального захисту, швидкі і, можливо, навіть самостійні тести на коронавірус.

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Крім того, в організації покладають великі надії на вакцину проти коронавірусу, яка допоможе зупинити поширення Covid-19 і зменшить кількість летальних випадків.

Коронавірус у світі

10 листопада ситуація з коронавірусом у світі не поліпшується, захворювання підтвердили вже у понад 51 млн мешканців планети.

За час час пандемії понад 1,2 млн людей померло від ускладнень, викликаних вірусом.

Водночас подолали захворювання понад 36 млн пацієнтів.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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