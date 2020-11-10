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Факти / Світ

Вчить організм швидко реагувати на інфекцію: у США тестують вакцину від Covid-19

У США заявили про позитивні результати у випробуванні вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. За попередніми даними, речовина надійно захищає добровольців, на яких вона тестувалася, від інфікування.

Вакцина демонструє понад 90% ефективності, хоча і використовує раніше несхвалену технологію створення імунної відповіді – так звану матричну РНК або мРНК.

Під час цієї технології використовується генетичний матеріал мРНК, щоб змусити клітини виробляти шматочки білка, які виглядають як частини вірусу.

Читайте: Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

Імунна система вчиться розпізнавати і атакувати ці частини і, теоретично, зможе швидко реагувати на будь-яку інфекцію. Поки речовина перебуває на стадії випробування.

Вакцина від Pfizer

Раніше фармацевтична компанія Pfizer завершила третій етап тестувань вакцини від коронавірусу.

Виробник планує виготовити до 50 млн доз речовини вже у цьому році.

Детальніше про виготовлення вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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