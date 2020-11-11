51 375 050 інфікованих – така статистика коронавірусу в світі станом на 11 листопада.
За час пандемії померли внаслідок ускладнень 1 270 167 жителів планети.
Одужали за весь час 33 488 189 людей.
Антилідери за кількістю інфікованих:
- США – 10 241 488;
- Індія – 8 591 730;
- Бразилія – 5 699 005;
- Франція – 1 857 309;
- Росія – 1 802 762.
Дуже близькі до п’ятого місця відразу три країни – Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 262 476) та Велика Британія (1 237 198).
Україна поки на 20 місці – між Бельгією та Індонезією.
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Де найбільше летальних випадків:
- США – 239 618;
- Бразилія – 162 802;
- Індія – 127 059;
- Мексика – 95 027;
- Велика Британія – 49 861.
Країни, де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 7 963 457;
- Бразилія – 5 183 970;
- США – 3 961 873;
- Росія – 1 341 868;
- Аргентина – 1 081 897.
Коронавірус у світі 10 листопада
За станом на 10 листопада коронавірусом у світі заразилися понад 51 млн жителів планети.
З них померли понад 1,2 млн людей, а одужали за час пандемії більш 33,2 пацієнтів.