51 375 050 інфікованих – така статистика коронавірусу в світі станом на 11 листопада.

За час пандемії померли внаслідок ускладнень 1 270 167 жителів планети.

Одужали за весь час 33 488 189 людей.

Антилідери за кількістю інфікованих:

США – 10 241 488;

Індія – 8 591 730;

Бразилія – ​​5 699 005;

Франція – 1 857 309;

Росія – 1 802 762.

Дуже близькі до п’ятого місця відразу три країни – Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 262 476) та Велика Британія (1 237 198).

Україна поки на 20 місці – між Бельгією та Індонезією.

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Де найбільше летальних випадків:

США – 239 618;

Бразилія – ​​162 802;

Індія – 127 059;

Мексика – 95 027;

Велика Британія – 49 861.

Країни, де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 7 963 457;

Бразилія – ​​5 183 970;

США – 3 961 873;

Росія – 1 341 868;

Аргентина – 1 081 897.

Коронавірус у світі 10 листопада

За станом на 10 листопада коронавірусом у світі заразилися понад 51 млн жителів планети.

З них померли понад 1,2 млн людей, а одужали за час пандемії більш 33,2 пацієнтів.