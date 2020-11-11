У США звинуватили представників Всесвітньої організації охорони здоров’я у недостатньому інформуванні щодо підготовки до проведення розслідування появи коронавірусу.

Це стосується давно запланованої роботи членів організації у Китаї.

– Необхідно зрозуміти походження коронавірусу за допомогою прозорого і всебічного розслідування, – заявив представник Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США Гарретт Грісбі.

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На думку спікера, всі країни повинні бути поінформовані щодо вивчення походження коронавірусу. Крім того, Китай має сприяти цьому всебічно.

Коронавірус у світі

Ще у червні повідомлялося, що ВООЗ відправить експертів у Китай для дослідження цього питання. Однак до сих пір достовірно невідомо, звідки з’явився небезпечний вірус.

Водночас статистика нових випадків щодня б’є рекорди – люди масово хворіють на коронавірус і помирають від ускладнень.