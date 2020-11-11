Обраний президент США Джо Байден вважає ганьбою відмову чинного президента Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах.

– Відверто кажучи, я просто думаю, що це ганьба, – зазначив Байден.

Він також переконаний, що у підсумку республіканці визнають його перемогу на виборах в США.

Читайте: Найдраматичніші вибори в історії США: чи залишить Трамп Білий Дім

За його словами, необхідності в судових розглядах немає.

– Люди не приймуть ці фальсифіковані вибори! – написав Трамп в Twitter.

Вибори у США 2020

Офіційні результати виборів у США ще не оголошені, але Байден ще 7 листопада виступив із переможною промовою в своєму рідному Вілмінгтоні.

Упевненість демократа ґрунтується на прогнозах результатів волевиявлення, які опублікували ЗМІ.

Чинний президент Дональд Трамп не визнав поразку і заявив про намір вимагати в судах перерахунку голосів.

Жоден з результатів по штатам ще не затверджений, підрахунок голосів триває. Він буде відомий тільки після засідання колегії виборників США 14 грудня.