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Факти / Світ

Це ганьба: Байден про відмову Трампа визнавати свою поразку

Обраний президент США Джо Байден вважає ганьбою відмову чинного президента Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах.

– Відверто кажучи, я просто думаю, що це ганьба, – зазначив Байден.

Він також переконаний, що у підсумку республіканці визнають його перемогу на виборах в США.

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За його словами, необхідності в судових розглядах немає.

– Люди не приймуть ці фальсифіковані вибори! – написав Трамп в Twitter.

Твіт Трампа

Вибори у США 2020

Офіційні результати виборів у США ще не оголошені, але Байден ще 7 листопада виступив із переможною промовою в своєму рідному Вілмінгтоні.

Упевненість демократа ґрунтується на прогнозах результатів волевиявлення, які опублікували ЗМІ.

Чинний президент Дональд Трамп не визнав поразку і заявив про намір вимагати в судах перерахунку голосів.

Жоден з результатів по штатам ще не затверджений, підрахунок голосів триває. Він буде відомий тільки після засідання колегії виборників США 14 грудня.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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