У кожного п’ятого хворого на коронавірус з’являються психічні розлади

Захворювання на коронавірус збільшує ризик розвитку психічних розладів у людини. Одночасно, психічний розлад збільшує шанс захворіти на Covid-19.

Такі висновки зробили вчені Оксфордського університету та НІПЛ Оксфордського центру біомедичних досліджень охорони здоров’я.

У своєму дослідженні вони використовували дані понад 62 тис. осіб, які перехворіли на коронавірус. За три місяці після позитивного результату тесту вперше було виявлено, що кожна п’ята людина, яка поборола коронавірусну інфекцію, отримала діагноз тривожного розладу, депресії або безсоння.

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Також звичним явищем став діагноз деменції. Окрім того, з коронавірусом пов’язана поява нових психіатричних діагнозів у людей, які вже мали в анамнезі психічні проблеми.

За даними дослідженнями, майже 20% людей отримали психіатричний діагноз впродовж 90 днів після зараження на коронавірус.

Результати аналізу також показали, що люди з раніше наявним діагнозом психічного розладу мали на 65% більше шансів захворіти на Covid-19, ніж ті, хто не мав проблем з психічним станом.

Коронавірус

У Данії та Канаді провели дослідження щодо того, яка група крові найбільш захищена від впливу коронавірусу.

Обидві групи вчених довели зв’язок між тяжкістю перебігу захворювання та групою крові людини. Дослідження виявили, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження на Covid-19.

Джерело: The Lancet Psychiatry