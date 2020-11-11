У Російській Федерації троє медиків, яким зробили щеплення вакциною проти коронавірусу Супутник V, захворіли на Covid-19.
Випадки захворювання вакцинованих медиків виявили в Алтайському краї.
Їх вакцинували першою партією російської речовини проти Covid-19.
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Ці випадки пояснюють тим, що у щеплених не встиг сформуватися імунітет. Крім того, вакцина двокомпонентна, через три тижні людина має отримати другу дозу речовини.
Вакцина проти коронавірусу
Поки весь світ досліджує потенційно ефективні речовини проти захворювання, у РФ у серпні заявили про створення першої у світі вакцини проти коронавірусу Супутник V.
Препарат розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії у Москві.
Однак ефективність цієї речовини поки викликає сумніви, через що країни світу не поспішають її купувати.