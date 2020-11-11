PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Італії та Великій Британії фіксують високий рівень смертності від Covid-19

Одразу у двох європейських країнах зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу до показників, які фіксувалися навесні 2020 року.

В Італії та Великій Британії за останню добу вірус забрав життя кількох сотень людей.

Згідно зі статистикою, в Італії за день померло 580 людей, така кількість у країні фіксувалася у квітні.

Читайте: Вакцина і самостійні тести: у ВООЗ озвучили прогноз щодо Covid-19

А у Великій Британії від ускладнень, викликаних вірусом, померло 532 пацієнти, це найвищий показник з травня.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 11 листопада, на планеті підтвердили понад 51,3 млн випадків хвороби.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн мешканців.

Одужало за весь час понад 33,4 млн осіб.

Джерело: Corriere della Sera, The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх