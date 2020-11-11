Одразу у двох європейських країнах зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу до показників, які фіксувалися навесні 2020 року.

В Італії та Великій Британії за останню добу вірус забрав життя кількох сотень людей.

Згідно зі статистикою, в Італії за день померло 580 людей, така кількість у країні фіксувалася у квітні.

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А у Великій Британії від ускладнень, викликаних вірусом, померло 532 пацієнти, це найвищий показник з травня.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 11 листопада, на планеті підтвердили понад 51,3 млн випадків хвороби.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн мешканців.

Одужало за весь час понад 33,4 млн осіб.

Джерело: Corriere della Sera, The Guardian