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Факти / Світ

З Днем незалежності! Зеленський привітав Польщу зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав польських громадян та президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності. Країна святкує 102 рік існування держави.

Зеленський привітав Польщу у соціальних мережах. Він упевнений, що стратегічне партнерство між Україною та Польшею посприяє зміцненню стабільності, миру та безпеки у Європі.

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– Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народові миру і згоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України, – написав президент.

Міністерство закордонних справ України також приєдналося до привітань. Вони побажали польському народові процвітання та нових успіхів.

– Многая літа, Польська республіка! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання!, – повідомили в МЗС України.

Польська Республіка щорічно відзначає День незалежності 11 листопада на честь проголошення самостійної держави від Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.

Коронавірус у Польщі

Цього року Польща не зможе гучно відсвяткувати День незалежності через активне поширення коронавірусу в країні. Нині країна увійшла до червоної зони. Уряд запровадив нові карантинні обмеження.

Станом на 11 листопада у світі зафіксували 51 млн випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Володимир Зеленський, МЗС

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