Президент України Володимир Зеленський привітав польських громадян та президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності. Країна святкує 102 рік існування держави.
Зеленський привітав Польщу у соціальних мережах. Він упевнений, що стратегічне партнерство між Україною та Польшею посприяє зміцненню стабільності, миру та безпеки у Європі.
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– Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народові миру і згоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України, – написав президент.
Serdeczne życzenia dla @AndrzejDuda z okazji Święta Niepodległości!
Życzymy Narodowi Polskiemu pokoju i zgody. Doceniamy wsparcie ???????? w obronie integralności terytorialnej ????????. Wierzę, iż partnerstwo strategiczne między ???????? i ???????? wzmocni stabilność i bezpieczeństwo w Europie. pic.twitter.com/9bQEpVmTOQ
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2020
Міністерство закордонних справ України також приєдналося до привітань. Вони побажали польському народові процвітання та нових успіхів.
– Многая літа, Польська республіка! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання!, – повідомили в МЗС України.
Многая літа, Польська Республіко! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання! Міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом.
— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 11, 2020
Польська Республіка щорічно відзначає День незалежності 11 листопада на честь проголошення самостійної держави від Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.
Коронавірус у Польщі
Цього року Польща не зможе гучно відсвяткувати День незалежності через активне поширення коронавірусу в країні. Нині країна увійшла до червоної зони. Уряд запровадив нові карантинні обмеження.
Станом на 11 листопада у світі зафіксували 51 млн випадків зараження коронавірусом.
Джерело: Володимир Зеленський, МЗС