В очікуванні вакцини проти коронавірусу, завдяки якій можна буде взяти під контроль поширення вірусу і поліпшити епідситуацію на планеті, ціни на нафту у світі зростають уже чотири дні поспіль.

Водночас збільшення запасів сирої нафти в США стримує зростання.

– Нафта Brent здорожчала на 34 центів або на 0,8%, до 44,14$/барель, а нафта WTI додала в ціні на 41 цент або 1%, до 41,86$/барель, – повідомляють ЗМІ.

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Зростання ціни на нафту

Збільшення вартості нафти почали фіксувати через заяви представників американської фірми Pfizer про вакцину проти коронавірусу.

Вони заявили, що речовина ефективна на 90%.

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