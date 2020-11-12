PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Для завершення пандемії потрібно вакцинувати 70% населення світу – прогноз ВООЗ

Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати близько 70% всього населення. Такий прогноз зробила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

Однак вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримано тільки, якщо вакцина відповідатиме всім необхідним стандартам організації з безпеки та ефективності.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Читайте: Вчить організм швидко реагувати на інфекцію: у США тестують вакцину від Covid-19

Вакцина від Pfizer і BioNTech

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату цього року.

Джерело: РИА Новости

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка