Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати близько 70% всього населення. Такий прогноз зробила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

Однак вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримано тільки, якщо вакцина відповідатиме всім необхідним стандартам організації з безпеки та ефективності.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

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Вакцина від Pfizer і BioNTech

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату цього року.