Більше половини французів заявили, що вже як мінімум один раз порушили введений з 30 жовтня режим самоізоляції через пандемію коронавірусу.
За результатами опитування Ifop, 60% опитаних порушували правила. Відзначається, що це на 27 процентних пунктів більше, ніж під час першого карантину навесні цього року.
- 24% французів зізналися, що вони вказували в документах неправдиву причину необхідності вийти з дому;
- 17% під час прогулянки відходили від будинку далі, ніж дозволено;
- 23% відвідували своїх родичів, а 20% – друзів.
Опитування також показує погіршення настрою серед французів через обмежувальні заходи. Так, 28% респондентів визначили свій настрій як поганий, тоді як роком раніше цей показник в листопаді становив лише 16%.
Дослідження проводилося онлайн. У ньому взяли участь понад 2 тис. французів.
Карантин у Франції
28 жовтня Еммануель Макрон оголосив у Франції загальнонаціональний карантин. Роботу продовжують заклади оптової торгівлі, школи і дошкільні установи, установи позашкільних занять, готелі, все структури охорони здоров’я та громадський транспорт.
Джерело: Le Figaro