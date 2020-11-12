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Французи дедалі частіше порушують карантин і почуваються пригніченими – опитування

Більше половини французів заявили, що вже як мінімум один раз порушили введений з 30 жовтня режим самоізоляції через пандемію коронавірусу.

За результатами опитування Ifop, 60% опитаних порушували правила. Відзначається, що це на 27 процентних пунктів більше, ніж під час першого карантину навесні цього року.

  • 24% французів зізналися, що вони вказували в документах неправдиву причину необхідності вийти з дому;
  • 17% під час прогулянки відходили від будинку далі, ніж дозволено;
  • 23% відвідували своїх родичів, а 20% – друзів.

Опитування також показує погіршення настрою серед французів через обмежувальні заходи. Так, 28% респондентів визначили свій настрій як поганий, тоді як роком раніше цей показник в листопаді становив лише 16%.

Дослідження проводилося онлайн. У ньому взяли участь понад 2 тис. французів.

Карантин у Франції

28 жовтня Еммануель Макрон оголосив у Франції загальнонаціональний карантин. Роботу продовжують заклади оптової торгівлі, школи і дошкільні установи, установи позашкільних занять, готелі, все структури охорони здоров’я та громадський транспорт.

Джерело: Le Figaro

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