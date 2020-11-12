Станом на 12 листопада на коронавірус у світі захворіли 52 048 827 людей. За минулу добу їхня кількість збільшилась на понад 673 тис. хворих.

Від початку пандемії внаслідок ускладнень померли 1 282 796 жителів планети, за минулу добу зафіксували ще понад 12,6 тис. смертей.

Побороли хворобу і одужали за весь час 33 871 490 людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 10 397 400;

Індія – 8 636 011;

Бразилія – ​​5 747 660;

Франція – 1 914 722;

Росія – 1 822 345.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 241 619;

Бразилія – ​​163 368;

Індія – 127 571;

Мексика – 95 842;

Велика Британія – 50 457.

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Найбільше хворих одужали в Індії (8 013 783), Бразилії (5 222 937), США (3 997 175), Росії (1 360 049) та Аргентині (1 081 897).

Карантин у світі

В Європі продовжують фіксувати рекордні показники коронавірусу. В Італії знову фіксують рекордний з квітня добовий приріст смертей серед інфікованих – за останню добу померли 623 людини.

Загальна кількість виявлених випадків коронавірусу в країні перевищила позначку в 1 млн. Обговорюється можливість запровадження загальнонаціонального режиму самоізоляції.

Влада Іспанії повідомила, що добовий приріст випадків зараження становить 19 тис. У Франції добовий показник виявлених випадків коронавірусу становив 35 тис.

Коронавірус у світі

Станом на 11 листопада коронавірусом у світі заразилися 51 375 050 жителів планети.

З них померли понад 1,2 млн людей, а одужали за час пандемії більше 33,4 млн пацієнтів.