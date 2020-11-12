Венеціанська комісія та Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) на запит української сторони опрацьовують експертні рекомендації щодо відповіді на рішення Конституційного суду щодо діяльності антикорупційних органів.

Про це повідомив представник України у Раді Європи Борис Тарасюк.

– Україна звернулася до Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції у зв’язку з рішенням КСУ від 27 жовтня, яке може призвести до згортання боротьби з корупцією у нашій державі та спричинити негативний вплив на діяльність антикорупційних органів, – сказав посол.

За словами Тарасюка, наразі у Венеціанській комісії і ГРЕКО триває робота з опрацювання відповідних рекомендацій для України.

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Окрім того представник України у РЄ зазначив, що за 25 років членства України у Раді Європи, держава багаторазово зверталася до Венеціанської комісії, і вона надала близько 150 експертних висновків, які були спрямовані на гармонізацію українського законодавства.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366-1 КК України про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону Про запобігання корупції.

КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.