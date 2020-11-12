У Європарламенті виявили сотні випадків коронавірусу

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що у Європарламенті виявили сотні випадків захворювання на коронавірус Covid-19.
Сассолі був змушений виступити з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі €323 після того, як парламент був частково закритий через коронавірусну кризу.
Європарламент здійснює фіксовану виплату в розмірі €323 в день для покриття витрат, які члени ЄП несуть у періоди парламентської діяльності – за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.
Здебільшого ці кошти призначені для покриття витрат на проживання протягом кожного робочого дня в Брюсселі чи Страсбурзі.
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Коронавірус в Україні
Станом на 12 листопада на коронавірус у світі захворіли 52 048 827 людей. За минулу добу їхня кількість збільшилась на понад 673 тис. хворих.
Від початку пандемії внаслідок ускладнень померли 1 282 796 жителів планети, за минулу добу зафіксували ще понад 12,6 тис. смертей.
Побороли хворобу і одужали за весь час 33 871 490 людей.
Джерело: EUobserver