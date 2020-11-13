Станом на ранок 13 листопада коронавірус у світі виявили у 52 678 681 людини, за добу їхня кількість зросла ще на понад 600 тис. інфікованих.
Загалом від ускладнень викликаних коронавірусом, померло 1 292 228 людей, за добу – ще 10 тис.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 10 543 486;
- Індія – 8 683 916;
- Бразилія – 5 781 582;
- Франція – 1 915 282;
- Росія – 1 843 678.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 242 022;
- Бразилія – 164 281;
- Індія – 128 121;
- Мексика – 97 056;
- Велика Британія – 51 020.
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За кількістю хворих у світі України посідає 20 місце – між Іраком та Індонезією.
Коронавірус в інших країнах
Одразу у двох європейських країнах зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу до показників, які фіксувалися навесні 2020 року.
В Італії та Великій Британії за останню добу вірус забрав життя кількох сотень людей.
Рекордно низькі показники захворюваності спостерігаються у Новій Зеландії – всього один випадок за добу. Водночас в Австрії виявили 11 хворих.
Коронавірус 12 листопада
Для порівняння, коронавірус у світі 12 листопада виявили у 52 048 827 людей. За минулу добу їхня кількість збільшилась на понад 673 тис. хворих.
Антилідерами за кількістю хворих та рівнем смертей залишаються Сполучені Штати.