Станом на ранок 13 листопада коронавірус у світі виявили у 52 678 681 людини, за добу їхня кількість зросла ще на понад 600 тис. інфікованих.

Загалом від ускладнень викликаних коронавірусом, померло 1 292 228 людей, за добу – ще 10 тис.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 10 543 486;

Індія – 8 683 916;

Бразилія – ​​5 781 582;

Франція – 1 915 282;

Росія – 1 843 678.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 242 022;

Бразилія – ​​164 281;

Індія – 128 121;

Мексика – 97 056;

Велика Британія – 51 020.

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За кількістю хворих у світі України посідає 20 місце – між Іраком та Індонезією.

Коронавірус в інших країнах

Одразу у двох європейських країнах зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу до показників, які фіксувалися навесні 2020 року.

В Італії та Великій Британії за останню добу вірус забрав життя кількох сотень людей.

Рекордно низькі показники захворюваності спостерігаються у Новій Зеландії – всього один випадок за добу. Водночас в Австрії виявили 11 хворих.

Коронавірус 12 листопада

Для порівняння, коронавірус у світі 12 листопада виявили у 52 048 827 людей. За минулу добу їхня кількість збільшилась на понад 673 тис. хворих.

Антилідерами за кількістю хворих та рівнем смертей залишаються Сполучені Штати.