У Пакистані в окрузі Хафізабад провінції Пенджаб зіткнулися автобус і вантажний тролейбус, в результаті чого загинуло вісім осіб і ще 20 постраждали.

Аварія сталася 13 листопада на дорозі Пінд-Бхаттіан в районі Джалалпур Бхаттіан.

– Результати попереднього розслідування показали, що автобус врізався у вантажний тролейбус під час його обгону, коли той здійснив раптовий маневр, – повідомили у поліції.

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Усіх постраждалих госпіталізували, декілька поранених перебувають у критичному стані.

Поліція порушила кримінальну справу щодо водія вантажного тролейбуса, який зник із місця аварії.

Надзвичайні події в Пакистані

У жовтні в Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі. У результаті інциденту загинули 16 осіб.

За словами заступника комісара округу Скарду Анаса Ікбала, автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб в сторону Скарду. На дорозі він потрапив під обвал. Всі пасажири були місцевими жителями, які поверталися додому.

Джерело: Синьхуа