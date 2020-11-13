У Пакистані в окрузі Хафізабад провінції Пенджаб зіткнулися автобус і вантажний тролейбус, в результаті чого загинуло вісім осіб і ще 20 постраждали.
Аварія сталася 13 листопада на дорозі Пінд-Бхаттіан в районі Джалалпур Бхаттіан.
– Результати попереднього розслідування показали, що автобус врізався у вантажний тролейбус під час його обгону, коли той здійснив раптовий маневр, – повідомили у поліції.
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Усіх постраждалих госпіталізували, декілька поранених перебувають у критичному стані.
Поліція порушила кримінальну справу щодо водія вантажного тролейбуса, який зник із місця аварії.
Надзвичайні події в Пакистані
У жовтні в Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі. У результаті інциденту загинули 16 осіб.
За словами заступника комісара округу Скарду Анаса Ікбала, автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб в сторону Скарду. На дорозі він потрапив під обвал. Всі пасажири були місцевими жителями, які поверталися додому.
Джерело: Синьхуа