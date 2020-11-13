Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 13 листопада 2020

Коронавірус продовжує поширюватися світом, забираючи тисячі життів. Україна – не виняток. 13 листопада у країні зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid-19.

Станом на 13 листопада коронавірус у світі виявили у понад 53 млн жителів планети. За добу інфікувались 600 тис. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 1,2 млн пацієнтів. А за добу – 10 тис.

В Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 11 787 інфікованих. За добу одужало 6 155 осіб, померло – 172 людини. Також у столиці зафіксували рекордний приріст хворих – 1 083 пацієнти.

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Коронавірус в інших країнах

У Німеччині 13 листопада зафіксований новий рекорд захворювань на коронавірус – 23 542 випадки за добу. Попередній пік був 7 листопада – 23 399 випадків.

США також стали антирекордсменами за кількостю інфікувань Covid-19 – понад 160 тис. нових випадків. 12 листопада у країні була рекордна кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом – 67 096 осіб. Щодня в країні фіксують більше тисячі летальних випадків.

Ціни на нафту у світі падають

Ціни на нафту 13 листопада знижуються кількості через побоювання повільного відновлення світової економіки і попиту на паливо у зв’язку із зростанням випадків коронавірусної інфекції. Однак ринок зростає другий тиждень поспіль, чому сприяли надії на вакцину Pfizer.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,78%, до $43,19 за барель до 12.05 за київським часом, водночас як ф’ючерси на нафту марки WTI впали на 1%, до $40,71 за барель.

Російську вакцину випробують в Індії

Партію російської вакцини проти коронавірусу Супутник V доставили ​​в індійське місто Хайдарабад для проведення другої і третьої фази клінічних випробувань. Там науковці визначать, чи безпечна вакцина для людини.

У Ілона Маска підозра на коронавірус

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск чотири рази зробив ПЛР-тест на коронавірус. Два з них – негативні, а два – позитивні, хоча у бізнесмена є симптоми хвороби.

Приблизно за 24 години Ілон Маск отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій.

Протести проти карантину вихідного дня в Україні

В Україні тривають протести рестораторів та представників бізнесу через ухвалення урядом 11 листопада карантину вихідного дня. У Харкові, Львові, Києві та Дніпрі протестувальники вимагають скасувати карантин.

Львів, Одеса, Черкаси, Миколаїв, Рівне, Мукачево, Слов’янськ, Луцьк не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.