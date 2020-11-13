У засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска з’явилися симптоми коронавірусу, через що бізнесмен здав чотири ПЛР-тести.

Однак результати так і не дали остаточного результату, оскільки два тести виявилися негативними, а два – позитивними.

– Відбувається щось дуже оманливе. Чотири рази за день здав тест на Covid-19 Два результати виявилися негативними, два — позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антигени від [компанії] BD, — написав Маск.

Він додав, що це може бути поширеною проблемою. Приблизно через 24 години Ілон Маск отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій.

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Neuralink імплантувала чіп

Біотехнологічна компанія Ілона Маска Neuralink змогла успішно імплантувати бездротовий чіп в організм поросятка.

Цей чіп має назву Link, його використовують для підʼєднання мозку тварини до компʼютера. Така технологія може допомогти у лікуванні пошкоджень мозку та інших розладів.

Джерело: Ілон Маск