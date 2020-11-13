Запровадження комендантської години з 15 листопада до 1 грудня – уряд Чорногорії вирішив посилити карантинні обмеження.

Якщо це не допоможе стабілізувати ситуацію з коронавірусом, його дію продовжать.

Уже в неділю жителям Чорногорії не можна виходити з дому з 21.00 до 5.00.

Магазини та ресторани працюватимуть до 20.00, а на вихідних заборонені міжміські поїздки.

Під забороною зібрання більш ніж чотирьох людей, а також проведення релігійних зборів і обрядів.

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Коронавірус у світі 13 листопада

Станом на 13 листопада коронавірусом у світі заразилася 52 678 681 людина, за добу їхня кількість зросла ще на понад 600 тис.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 292 228 людей, за добу – ще 10 тис.

Джерело: Total Montenegro