Лукашенко погрожує закрити кордон Білорусі для українських товарів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може закрити кордон для ввезення продукції з території України.

Про це він заявив під час інтерв’ю з міжнародними журналістами 13 листопада.

Лукашенко почав цитувати президента Росії Володимира Путіна, який питав у нього чому не закритий білорусько-український кордон, коли проти РФ введені санкції.

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– Він питає, а чому українці через Білорусь поставляють якусь списку санкцій продукцію на ринок Росії? Він має рацію. і ви, Україна, проти нас санкції вводите. Слухайте, та прокиньтеся ви. ви дивіться, щоб ми не закрили кордон для товарів з української території, – заявив Лукашенко.

Вбивство Романа Бондаренка

Олександр Лукашенко заявив, що загиблий Роман Бондаренко був п’яний та бився за прапори, після чого його забрала міліція.

За словами Лукашенка, він цікавився, як іде розслідування у глави Слідчого комітету Білорусі.

Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка.

Джерело: Пул Первого