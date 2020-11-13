Партію російської вакцини від коронавірусу Супутник V доставили ​​в індійське місто Хайдарабад для проведення другої і третьої фази клінічних випробувань.

Їх проводитиме фармацевтична компанія Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s).

Після досліджень можна буде визначити, чи придатен препарат для вакцинації мешканців країни. Результати випробувань важливі для Індії, оскільки від них залежатиме застосування Супутника V з метою боротьби з пандемією.

Читайте: У РФ медики, яким зробили щеплення вакциною Супутник V, захворіли на Covid-19

У жовтні Російський фонд прямих інвестицій і компанія Dr. Reddy’s отримали схвалення Генерального контролера лікарських засобів Індії для проведення наступних фаз досліджень.

Наразі вакцина Супутник V проходить післяреєстраційні клінічні випробування на 40 тисячах добровольців в Росії.

Російська вакцина

Російська Федерація у серпні заявила про створення першої у світі вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Препарат розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії у Москві.

За словами президента Росії Володимира Путіна, вакцина формує стійкий імунітет та пройшла усі необхідні перевірки.

Джерело: The Asian Age